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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23376129 www.24chasa.bg

Турски F-16 се разби по време на тренировъчен полет

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Изтребители F-16. Снимка: Архив

Турски изтребител F-16 се разби по време на тренировъчен полет в провинция Ялова в северозападнаната част на странат. Причинате е неизправност, съобщиха официални лица в сряда.

Пилотът е катапултирал и оцелява при катастрофата.

„Един от самолетите F-16 на нашите ВВС се разби в Ялова по време на тренировъчен полет, пилотът се катапултира и оцеля", съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от turkiyetoday.

„Причината за катастрофата ще бъде определена след подробно разследване", добавиха още оттам.

Губернаторът на Ялова Ахмет Хамди Уста е на път към мястото на инцидента.

Изтребители F-16. Снимка: Архив

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