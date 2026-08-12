Турски F-16 се разби по време на тренировъчен полет

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Турски изтребител F-16 се разби по време на тренировъчен полет в провинция Ялова в северозападнаната част на странат. Причинате е неизправност, съобщиха официални лица в сряда.

Пилотът е катапултирал и оцелява при катастрофата.

„Един от самолетите F-16 на нашите ВВС се разби в Ялова по време на тренировъчен полет, пилотът се катапултира и оцеля", съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от turkiyetoday.

„Причината за катастрофата ще бъде определена след подробно разследване", добавиха още оттам.

Губернаторът на Ялова Ахмет Хамди Уста е на път към мястото на инцидента.