Иран: Не обсъждаме със САЩ удължаване на примирието

САЩ и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава. Това заяви за Ройтерс висш представител на Ислямската република.

Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, цитирайки източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието, влязло в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.

Този документ предвижда „незабавно и постоянно прекратяване на военните операции по всички фронтове“, но договорките бързо отпаднаха, след като на 7 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко е „свършило“, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че временното споразумение „е отменено“.

„Не става въпрос за удължаване, защото от гледна точка на Иран няма период, който да е започнал, и следователно няма какво да се удължава. САЩ нарушиха временното споразумение 48 часа след сключването му и се оттеглиха от него няколко дни по-късно“, обясни пред Ройтерс висшият ирански представител.

В подписаното през юни временно споразумение се предвиждаше през 60-дневният срок да се водят преговори за постигане на окончателна сделка, включваща ограничаване на ядрената програма на Техеран и отменяне на американските санкции. Преговорният период също така можеше да се удължава.

Имаше редица изисквания, чието изпълнение бе смятано за необходима предпоставка за започването на следващия етап от преговорите. Условията включваха прекратяване на огъня в Ливан, гарантиране на свободно корабоплаване в Персийския залив и допускане на изключения, позволяващи на Иран да продава своя петрол въпреки наложените му санкции.

„Един от въпросите, които се обсъждат чрез посредници, е връщането на САЩ към временното споразумение и определянето на график за изпълнението на поетите ангажименти. По тази точка няма абсолютно никакъв напредък“, каза източникът на Ройтерс.