Арестуваха в Гърция беглец от български затвор

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В Гърция арестуваха беглец от български затвор, съобщават гръцките медии по информация на полицията.

В Комотини е задържано лице, обявено за международно издирване. За него имало издадена Европейска заповед за арест от българските власти зарази бягството му от затвора.

Арестуван е във вторник, 11 август 2026 г., по обяд от полицейски служители от отдела за разследване на престъпления и прокуратура в Комотини.

След ареста той ще бъде доведен пред Апелативния прокурор на Тракия, за да се следва предписаната съдебна процедура за изпълнение на Европейската заповед за арест.