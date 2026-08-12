Поне 44 души са загинали при инцидента с ферибот в Зимбабве

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Поне 44 души са загинали при преобръщането на пътнически ферибот в езерото Кариба в Зимбабве, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Разследването сочи, че плавателният съд е бил претоварен, когато се е преобърнал при силен вятър в езерото, заявиха днес полицейски служители.

Фериботът е бил проектиран да превозва 90 пътници, но на борда му изглежда са се намирали над 120 души, докато е прекосявал езерото, граничещо със Замбия, се казва в изявление на полицията, цитирана от БТА.

Досега 67 души са спасени и откарани в начално училище, за да им бъде оказана медицинска помощ, добави полицията.

Кариба е най-голямото по обем изкуствено езеро в света.