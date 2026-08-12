Почина бившият китайски премиер Чжу Жунцзи

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Бившият китайски премиер Чжу Жунцзи е починал днес на 97-годишна възраст в столицата Пекин, предаде Синхуа.

Смъртта на Чжу, който е боледувал, е настъпила в 11:06 ч. (06:06 ч. българско време).

Бившият премиер на Китай бе член на Постоянния комитет на Политбюро на 14-ия и 15-ия Централен комитет (ЦК) на Китайската комунистическа партия (ККП).

В съобщението за смъртта му, публикувано съвместно от ЦК на ККП, Постоянния комитет на Националното народно събрание, Държавния съвет и Националния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция, Чжу е възхваляван като отличен партиен член, изпитан във времето и верен комунистически борец, както и като изтъкнат пролетарски революционер, държавник и лидер на партията и държавата.

Чжу оглавяваше китайското правителство от 1998 г. до 2003 г. и беше смятан за един от най-големите икономически реформатори в страната, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Той насърчи по-голямата интеграция на Китай в световната икономика, като по време на неговия мандат бяха преструктурирани множество държавни предприятия, а страната се присъедини през 2001 г. към Световната търговска организация.

Чжу е роден в Чанша през 1928 г. и е изучавал електротехника в университета "Цинхуа" в Пекин. На по-късен етап той е бил кмет и партиен секретар на Шанхай.