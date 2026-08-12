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Издирват трикрак вълк, нападнал дете в Солун

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Първоначално е смятано, че животното е чакал СНИМКА: Pixabay

Издирва се трикрак женски вълк, който е нападнал дете в таверна в солунския район Полихни.

Гръцкият Главен секретариат по горите е разпоредил да бъдат взети незабавни действия за локализирането и залавянето на вълка, който през последните месеци е забелязван многократно в населени райони в Солун – Полихни, Сикиес, както и в Горния град, съобщи днес регионалният информационен портал „Вория“.

Става въпрос за трикрако животно, което в края на юли е нападнало и наранило 4-годишно момиче, което е било с родителите си в таверна в Полихни. Първоначално е смятано, че животното е чакал, но по-късно е установено, че е женски вълк, който е привикнал да живее в близост до човека, пише БТА. 

Със заповед на главния секретар по горите е съставен екип за залавяне на вълка. За локализирането му ще бъдат използвани специални камери, а залавянето му се очаква да стане с капани и средства за упояване.

След залавянето му вълкът ще бъде настанен временно в центъра на природозащитната организация „Арктурос“ във Флорина.

Ловно оръжие ще бъде употребено само като крайно средство, ако останалите методи за залавянето му не дадат резултат. Смята се обаче, че това няма да бъде необходимо.

След залавянето на вълка специална научна комисия ще направи оценка на състоянието и поведението му.

Успоредно с това се предприемат превантивни мерки, които се отнасят преди всичко до своевременното извозване на отпадъците, които привличат диви животни, както и препоръки към населението да ограничи оставянето на храна за безстопанствените животни.

Първоначално е смятано, че животното е чакал СНИМКА: Pixabay

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