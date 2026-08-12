Мелони за ваканцията с щерка си: Опитвам се да поддържам нормален ритъм на живот у дома

Италианската премиерка Джорджа Мелони открехна вратите към личния си живот в интервю за изданието „Ки", цитирано от БТА.

В него тя казва, че се опитва да поддържа бавен и нормален ритъм на живот у дома, далече от светлините на прожекторите. Тя разказва, че е имало случаи, в които 9-годишната й дъщеря Джиневра я е питала защо работата е на първо място пред нея и споделя, че подобни въпроси карали сърцето й да се свива.

В интервюто Мелони отговаря на онези, които я критикуват, че води дъщеря си по време на официални задгранични пътувания. Джиневра беше например с Мелони по време на нейните визити в Китай, Япония, Южна Корея, Финландия или САЩ, както и по време на участието й в срещи на върха на Г-7 в Канада и Франция или на Г-20 на остров Бали.

„Колегите ми се забавляват", казва Мелони относно реакцията на другите лидери при вида на придружаващото я дете. „Но най-хубава е реакцията на останалите жени, които срещам и които ми дават знак, че разбират защо го правя", допълва тя. Мелони добавя, че кадрите, показващи я заедно с детето й по време на официални визити, нямат нужда от превод. Посланието, което те отправят, е, че една жена не трябва да бъде принудена да избира между това да бъде майка и това да има кариера, казва Мелони и допълва, че е доволна ако момичета възприемат това послание.

Джорджа Мелони отглежда дъщеря си сама, след като преди почти три години тя се раздели с баща й, който е журналист и с когото тя е запазила добри отношения. Двамата често са редом един до друг на състезания или конкурси с участието на Джиневра и през лятото дори са засичани на ваканции заедно.

В интервюто за „Ки" Мелони също така изразява като родител безпокойство как изкуствения интелект и социалните мрежи влияят на младите хора.

По отношение на политическите въпроси премиерката коментира, че в идните месеци нейното правителство ще работи по приоритетите си – облекчаване на данъчното бреме, засилване на покупателната способност и насърчаване на стабилната заетост. Мелони също така отхвърля твърденията, че ще прави размествания на кабинета си.

В интервюто тя защитава свършената от правителството й досега работа и положените усилия в различни области, като например намесата във връзка с цените на горивата, мерките в подкрепа на заетостта, борбата с опустяването на историческите центрове на италианските градове и прагматичния подход в областта на климата пред идеологическата екология.

В интервюто Мелони споделя, че чувства умора и допълва, че никой не може да я упрекне, че си е спестила усилията.

Пред "Ки" премиерката на Италия говори и за новата дясна партия „Национално бъдеще" на пенсионирания генерал Роберто Ваначи, който се отцепи със свои последователи от крайнодясната партия „Лига" на Матео Салвини. За Мелони появата на „феномена Ваначи" на политическата сцена е операция, замислена да бъде от полза на левицата.

Появата на партията на Ваначи сега отнема проценти от партиите в управляващата коалиция и според някои социолози ако коалицията не се съюзи с нея на изборите догодина, то един обединен левоцентристки фронт би спечелил тогава повече проценти от управляващите сега десни партии. Преди няколко седмици премиерката на Италия обвини партията на Ваначи, че в парламента е гласувала по някои предложения заедно с левицата.