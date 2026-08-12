След украински удар по рафинерия: Оренбургска област ограничава продажбите на горива

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Руската Оренбургска област въведе ограничения върху продажбите на горива на фона на затруднения със снабдяването след украински удар с дрон срещу петролната рафинерия в Орск тази седмица, съобщи губернаторът на региона Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Уважаеми жители на нашия регион, ще бъда откровен: в областта се развива трудна ситуация с горивата", написа Солнцев в „Телеграм".

Властите въвеждат ограничения върху продажбите на бензин, сред които забрана за пълнене на туби и други преносими съдове, лимити върху количествата гориво, които могат да бъдат закупени, както и режим за зареждане според регистрационните номера на автомобилите. При него превозните средства ще могат да зареждат в четни или нечетни дни в зависимост от последната цифра на регистрационния си номер.

Мярката е обявена след украинския удар с дрон срещу рафинерията в Орск, един от големите нефтопреработвателни обекти в региона.

Недостиг на горива се наблюдава в различни части на Русия, откакто Украйна засили ударите срещу руски петролни рафинерии по-рано това лято. Атаките засегнаха част от нефтопреработвателните мощности на страната и доведоха до затруднения при снабдяването на някои регионални пазари, макар впоследствие ситуацията на отделни места да се подобри.

Ограничения върху продажбите на горива вече бяха въведени и в други руски региони.