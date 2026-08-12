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Овладяха голям пожар на Халкидики

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Няма опасност за туристите. Снимка Архив

Овладяха големия пожар, избухнал по-рано днес в село Симантра на гръцкия полуостров Халкидики. За минути е изпратена авиация, която да пресече фронта на огъня. 

Тежката въздушна техника е изтеглена от пожара, като на място остава да работи само един хеликоптер

Огънят, който избухна днес следобед в района на село Симантра, община Полигирос, вече е почти напълно овладян. Бързата и масирана реакция на гръцките противопожарни служби е предотвратила по-сериозно разрастване на стихията, съобщава БГНЕС.

Останалият хеликоптер продължава да облива критичните участъци от въздуха, за да подсигури периметъра. Наземните екипи също остават на терен, за да следят за скрити тлеещи огнища и да не допуснат ново разпалване на пламъците.

Пламъците обхванаха предимно площи със сухи треви и ниска растителност. Заради жегите и опасността от бързото пренасяне на огъня, още в първите минути властите реагираха светкавично, вдигайки авиация, която да пресече фронта. За щастие, не се стигна до реална заплаха за къщите и хората в населеното място. 

Няма опасност за туристите. Снимка Архив

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