Ванс спря Киев да удря по руски танкери в Черно море (Обзор)

Путин обвини Запада в опити за пиратство и грабеж на кораби

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е настоял по телефона пред украинския лидер Володимир Зеленски да се спрат бомбардировките срещу руските петролни танкери в Черно море и пристанищния град Новоросийск.

Причината за искането е била, че атаките нарушавали икономическите интереси на САЩ в региона. Две от

най-големите американски петролни компании

- “Шеврон” и “Ексонмобил”, притежават дялове в т. нар. Каспийски тръбопроводен консорциум (КТК).

Дружеството се занимава с преноса на каспийски петрол към Черно море от най-голямото находище на Казахстан, наречено “Тенгиз”. Освен това 50% от това находище са собственост на “Шеврон”, а други 25% - на “Ексонмобил”.

Петролът, който се изпомпва от “Тенгиз”, след това се пренася с помощта на КТК и през Новоросийск се качва на танкерите в Черно море.

От тази гледна точка руските кораби са важни и за Вашингтон, защото американските компании държат част от контрола на транспорта на черното злато. Практически всеки украински удар по тях е щета и за американската енергийна система, не само за руската.

Миналия месец Киев засили бомбардировките по противниковата корабоплавателна и енергийна инфраструктура в опит да “задуши” приходите, финансиращи военната машина на Москва. Усилията му доведоха до спиране на доставките на петрол по КТК през юли. След призива на Джей Ди Ванс Киев обеща да не атакува КТК и неруски кораби, при условие че те не са под санкции и не превозват руски петрол или товари.

Украинците се съгласиха, защото се надяваха да получат от Белия дом американски лиценз за производство на ракети “Пейтриът”, тъй като изпитват недостиг на това отбранително оръжие. Доналд Тръмп обеща, че ще им бъде предоставена възможност да ги произвеждат, но официално споразумение все още не е подписано.

“Белият дом разглежда КТК като

жизненоважен канал за доставка

на енергия от Казахстан към европейските пазари, който служи като алтернатива на руските енергийни доставки”, заяви анонимен съветник на Тръмп.

Това не е първият случай, в който Вашингтон защитава своите икономически интереси в Русия и Каспийския регион. Миналата година САЩ отправиха дипломатическа нота на протест към украинската посланичка по онова време Олга Стефанишина. Причината за демарша беше също удар по пристанището на Новоросийск.

Руският президент Владимир Путин пък нарече опитите за борба на западните държави срещу сенчестия флот на Москва пиратство, грабеж и нарушаване на международното право. Той дори заплаши с реципрочни мерки техните плавателни съдове в открити води, и то не само когато са в близост до Русия, а навсякъде, където е възможно.

Владимир Путин СНИМКА: РОЙТЕРС Според Путин в нарушение на международното право властите на някои държави се опитват да ограничат движението на руски кораби и наскоро дори са обмисляли да ги конфискуват.

“Ако това бъде приложено на практика, ще бъдем принудени да отговорим със същото. И не непременно във водите, където се планират атаки срещу нашите кораби и плавателни съдове. А там, където самите ние сметнем за необходимо и уместно. Навсякъде”, предупреди той.

Руският лидер най-вероятно има предвид 21-ия пакет санкции, приет от ЕС през юли. Решението позволява на държавите членки да продават суров петрол и други стоки, конфискувани от санкционирани кораби, задържани в морето.