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Кремъл нападна Запада заради украинските удари, очерта световен апокалипсис за храните

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Мария Захарова Снимка: Екс/Globe Eye News

Военната кампания на Киев за създаване на хаос на продоволствените пазари, както и ударите по инфраструктурни обекти в акваторията на Азовско и Черно море, обслужват интересите на редица държави на Запад, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

"Очевидно е, че циничната военна кампания на киевския режим за създаване на хаос на световните продоволствени пазари, при положение че делът на самата Украйна в световното производство на храни е доста малък, колкото и киевският режим да се опитва да докаже обратното, обслужват интересите на редица държави на Запад", посочи говорителката.

По думите ѝ, всичко това "засилва дефицита на зърно и торове, води до ръст на световните цени на храните, увеличава разходите на страните от Глобалния юг и Глобалния изток, които стават заложници на безотговорната политика на споменатите държави.

Междувременно броят на убитите при украинската атака миналата нощ срещу руското черноморско пристанище Новоросийск нарасна до трима души, включително едно дете, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът добави, че ранените при атака са 24, двама от които са в тежко състояние.

Мария Захарова Снимка: Екс/Globe Eye News

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