Германия с революционни реформи в разузнаването

Германия одобри законопроект, който ще премахне много от ограниченията върху разузнавателните агенции, наложени през периода след Втората световна война, съобщи "Гардиън".

Причината - сериозните пропуски в сигурността. Само за месец страната преживя две сериозни атаки - смъртоносното терористично нападение на гейпарада в Берлин от роден в Германия ислямист, известен на властите, както и открития преди седмица дрон с експлозиви на летището в Лайпциг.

Спорните промени, които трябва да бъдат приети от парламента, до голяма степен отговарят на списък с желания, изготвен от разузнаването. Неотдавна то се оплака, че Германия изостава от своите съюзници и врагове. "Превръщаме разузнавателните си служби в истински тайни служби", коментира пред "Билд" министърът на вътрешните работи Александер Добринд, който определи реформата като "историческа" и "революция в сигурността".

Добринд смята, че е крайно време Германия да се позиционира така, че да бъде конкурентоспособна и равнопоставена с партньорските служби по целия свят: "Това изисква оперативни способности и активни сили за по-ефективна борба със съвременния държавен тероризъм и екстремистките групировки".

Плановете за реформа на разузнаването се разработваха с месеци, преди да бъдат представени на кабинета в сряда. Федералната служба за външно разузнаване (BND), която навърши 70 години т.г. и се ръководи от бившия посланик в Украйна Мартин Йегер, ще получи например нови правомощия, за да се справя със заплахи от Русия и Китай с по-малко пречки и с помощта на изкуствен интелект.

Германските шпиони ще имат разрешение да манипулират или изтриват данни, известни като кибератаки "хак-бек". Възможна е и промяна на инструкциите за правенето на оръжия или обезвреждането им при производството.

Употребата на сила от шпионите в чужбина ще остане забранена, което поставя BND доста по-назад от ЦРУ, Мосад или френската DGSE. Агентите обаче ще могат да носят оръжия за самозащита по-често без изрично разрешение.