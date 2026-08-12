Илон Мъск пита колко струва Великобритания, но не му достигат трилиони да я купи (Обзор)

Най-богатият човек в света - милиардерът Илон Мъск, се пошегува, че иска да купи Обединеното кралство, след като сатиричен уебсайт публикува статия, че богаташът е купил страната, за да установи свобода на словото там.

Шегата тръгна от сайта The Babylon Bee (“Вавилонската пчела”), а Мъск отговори на публикацията в X с кратко питане: “Колко струва?”. Този специфичен въпрос е нещо като запазената марка на Мъск - през 2017 г. той пак отговори с “Колко струва?” на идеята да купи “Туитър”. Пет години по-късно Мъск завърши придобиването на компанията за 44 млрд. долара. Според последните данни на британската статистическа служба ONS нетното богатство на страната през 2025 г. е 13,3 трилиона паунда, или приблизително 18 трилиона долара, така че засега най-богатият човек на планетата все още не може да си позволи островната нация.

Около 15 от тези 18 трилиона долара са активите на домакинствата. Корпоративните активи са около 4, а в същото време публичният дълг намалява стойността с около 1 трилион. Дори за Мъск, който за малко държа титлата “първият трилионер в света”, когато “СпейсЕкс” направи дебюта си на фондовата борса, цифрата е доста непосилна. Ако погледнем британския БВП, който е около 4,4 трилиона долара годишно, това пак е сума, недостижима за когото и да е, а реалната цена за придобиване на всички активи би била още по-висока заради данъци, такси и поскъпването на имотите и бизнеса. Шегата настрана, за щастие, няма закон, който да разрешава монархията да бъде продадена на частно лице.

Така или иначе Мъск вероято предпочита придобиването на големи компании. Интересът му към “Туитър” беше тясно свързан с неговите възгледи за свободата на словото. През март 2022 г. богаташът публично постави под въпрос дали социалната мрежа се придържа към принципа, че “свободата на словото е от съществено значение за функциониращата демокрация”. В същото време Мъск открито критикува властта в Лондон, като през 2025 г. призова за разпускане на парламента, а наред с това подкрепи митинга срещу мигрантите на крайнодесния активист Томи Робинсън.

