21-годишен български сервитьор е застрелян в Калабрия, арестуваха предполагаемия убиец

Рано сутринта на 12 август град Кутро, в провинция Кротоне, е бил разтърсен от убийството на 21-годишния българин Сергей К. Младият мъж е бил застрелян в дома си, съобщиха италианските медии.

Само няколко часа по-късно карабинерите са задържали 28-годишен жител на Кутро, за когото разследващите смятат, че може да е извършителят на престъплението. Според първоначалната реконструкция, публикувана от италианската информационна агенция Анса и цитирана от Раинюз, убийството е извършено в ранните сутрешни часове. Мъж е отишъл до жилището на младия българин и е почукал на вратата. Когато С. К. му е отворил, срещу него били произведени няколко изстрела. Куршумите са го улучили в областта на гърдите. Младият мъж е починал на място.

С. К. е живеел от известно време в Кутро и според италианските медии е бил добре познат в местната общност. Работел е като сервитьор в известен местен ресторант. Именно това обстоятелство помогнало на разследващите да съберат първоначална информация за жертвата и нейното обкръжение. След стрелбата нападателят е напуснал мястото. На сигнала са се отзовали карабинерите от провинциалното командване в Кротоне, които са започнали незабавно издирване. Паралелно с това следователите са започнали да възстановяват последните часове от живота на младия българин, да разпитват свидетели и да проверяват възможните мотиви за нападението. Разследването бързо довежда до първата голяма следа. Карабинерите арестуват 28-годишен местен търговец, който е отведен в казармата за разпит. Според разследващите са били събрани сериозни улики срещу него. По време на разпита мъжът се е възползвал от правото си да не дава обяснения. Това означава, че на този етап той не е направил признание за престъплението. Окончателната му наказателна отговорност трябва тепърва да бъде установена в рамките на съдебното производство. Разследването се координира от Прокуратурата на Кротоне. Карабинерите продължават да събират доказателства, да анализират наличната информация и да възстановяват точната динамика на стрелбата. Един от най-важните въпроси, на които разследването все още трябва да отговори, е за мотива на престъплението. В първите часове след убийството италианските медии съобщават за възможен личен конфликт. Версията, която се проверява, е свързана с евентуална любовна конкуренция между двамата мъже.