Тръмп: Имаме пълен контрол над Ормузкия проток, Иран е разрушен

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ имат пълен контрол над Ормузкия проток, а Иран на практика е разрушен. Според Тръмп армията на врага е на прага на разпад, а страната е разрушена.

"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток". Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП".