Бизнесмен призна, че е организирал бомбен атентат срещу италиански журналист

Бизнесмен и бивш журналист призна, че е организирал бомбен атентат срещу италиански журналист, с когото са дългогодишни приятели.

Валтер Лавитола призна пред прокурорите, че миналата година е организирал бомбената атака пред дома на разследващия журналист от обществената италианска медия „РАИ Тре" Сигфридо Ранучи, съобщи АНСА.

Лавитола беше арестуван в понеделник. Той заяви, че е направил това, за да бъде засилена полицейската охрана на Ранучи след заплахи за живота му от страна на мафията. „Той го направи за доброто на Ранучи, защото Ранучи беше мишена на нападения", заяви адвокатът Серджо Кола, защитник на бизнесмена Лавитола.

През нощта на 16 октомври миналата година бомба унищожи колата на известния журналист. При атентата няма жертви.

Колата на дъщеря му и фасадата на къщата му също са били повредени от експлозията, която е станала на около 20 километра южно от Рим.

Експлозията предизвика вълна от осъдителни реакции от страна на много политици от всички партии

Прокурорите по случая обаче твърдят, че Лавитола, който в миналото беше забъркан в редица корупционни скандали, е организирал нападението срещу Ранучи, защото е искал да повиши популярността на журналиста с оглед на евентуалното му вкарване в политиката, от което самият той също е очаквал да се облагодетелства.

Адвокатът на Ранучи заяви, че клиентът му не е знаел нищо за тези планове на Лавитола. Разследващите смятат също, че Ранучи не е бил наясно с тях, информира БТА.

По-рано днес Ранучи публикува във Фейсбук пост със заглавие „Гласът, който плаши", в който заяви, че Италия има история на убийства на най-добрите си хора, за да им попречи да говорят открито за проблемите на страната. Като примери той посочи християндемократическия държавник Алдо Моро, убит през 1978 г. от левите терористи от „Червените бригади"; християндемократа Пиерсанти Матарела, областен управител на Сицилия и по-голям брат на президента на Италия Серджо Матарела, застрелян от „Коза ностра" през 1980 г.; както и безкомпромисните прокурори, борещи се срещу мафията Джовани Фалконе и Паоло Борселино, убити в атентати с бомби, заложени от „Коза ностра" през 1992 г.

Дясната партия на премиера Джорджа Мелони „Италиански братя" заяви, че е било „позорно" Ранучи да се сравнява с „хора, които действително са се борили с мафията".

Коалиционният партньор на Мелони, лидерът на дясната партия „Лига", вицепремиер и министър на транспорта Матео Салвини, заяви, че Ранучи трябва да бъде отстранен от РАИ заради предполагаемо съмнителните му отношения с Лавитола.

Ранучи съди сега неизвестни коментатори и политици, които от известно време твърдят, че сам е организирал нападението, за да извлече полза от него, като ги обвинява в клевета. Адвокатът на Ранучи заяви, че ако разследващите са прави относно мотива за нападението, то клиентът му е тройна жертва. „Сигфридо Ранучи е жертва три пъти – той е жертва на сериозно и опасно нападение, на предателство, на това да бъде използван от приятел, изпаднал в налудничав делириум, ако фактите го потвърдят; и не на последно място - може би най-сериозно - на масирана и продължителна медийна и политическа кампания за публичното му заклеймяване, която чрез предположения и намеци се опитва да представи жертвата като човек, който повече или по-малко ще извлече ползи от нападението", заяви адвокат на Ранучи Роберто Де Вита.

Италианските карабинери арестуваха и четирима души, обвинени, че са извършили нападението срещу Ранучи. Твърди се, че те са получили няколко хиляди евро за да поставят бомбата пред дома на журналиста през октомври миналата година.

През годините Лавитола е бил в центъра на множество големи политически и бизнес скандали, свързани с корупция. 47-годишният камерунец Гомес Клезио Таварес, заподозрян, че е бил посредник между Лавитола и хората, за които се предполага, че са поставили бомбата, също е разследван. Италия подготвя искане за екстрадирането му.

Ранучи е водещ на „Репортаж" по „РАИ Тре" - безкомпромисна журналистическа програма на държавната телевизия, фокусирана върху предполагаеми престъпления и корупция. Ранучи вече има охрана заради заплахи още преди бомбения атентат.