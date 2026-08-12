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Гледайте на живо пълното слънчево затъмнение

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Слънчевото затъмнение започва. Снимка Ройтерс

НАСА пусна живо излъчване на пълното слънчево затъмнение, което обхваща континентална Европа, но в България ще бъде само частично.

Това е първото пълно слънчево затъмнение от десетилетия насам, а милиони ще видят как денят за кратко отстъпва място на пълния мрак.

Тъй като България попада в най-източния край на зоната на полусянката, явлението у нас ще бъде само частично, изключително слабо и трудно за забелязване. 

В ивицата на пълното затъмнение Луната ще скрие изцяло слънчевия диск за малко над 2 минути.

Съвпадението на слънчевото затъмнение с пика на Персеидите прави средата на август кулминация за любителите на астрономията. 

Впечатляващото явление се предава на живо от НАСА и ЕСА.

В края на месеца - 27 август, предстои и частично лунно затъмнение, а следващата нощ ще може да наблюдавате пълна есетрова Луна.

Това всъщност е пълнолунието, което достига своя сияен пик. 

Слънчевото затъмнение започва. Снимка Ройтерс
Хора от цяла Европа гледат явлението.
В Испания се наблюдава най-добре.
Хората са се заредили с очила. Снимка: Ройтерс
Жители на Германия в очакване на явлението. Снимка: Ройтерс
Слънчевото затъмнение започва. Снимка Ройтерс
Хора от цяла Европа гледат явлението.
В Испания се наблюдава най-добре.
Хората са се заредили с очила. Снимка: Ройтерс
Жители на Германия в очакване на явлението. Снимка: Ройтерс
Слънчевото затъмнение започва. Снимка Ройтерс
Хора от цяла Европа гледат явлението.
В Испания се наблюдава най-добре.
Хората са се заредили с очила. Снимка: Ройтерс
Жители на Германия в очакване на явлението. Снимка: Ройтерс

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