Гледайте на живо пълното слънчево затъмнение

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НАСА пусна живо излъчване на пълното слънчево затъмнение, което обхваща континентална Европа, но в България ще бъде само частично.

Това е първото пълно слънчево затъмнение от десетилетия насам, а милиони ще видят как денят за кратко отстъпва място на пълния мрак.

Тъй като България попада в най-източния край на зоната на полусянката, явлението у нас ще бъде само частично, изключително слабо и трудно за забелязване.

В ивицата на пълното затъмнение Луната ще скрие изцяло слънчевия диск за малко над 2 минути.

Съвпадението на слънчевото затъмнение с пика на Персеидите прави средата на август кулминация за любителите на астрономията.

Впечатляващото явление се предава на живо от НАСА и ЕСА.

В края на месеца - 27 август, предстои и частично лунно затъмнение, а следващата нощ ще може да наблюдавате пълна есетрова Луна.

Това всъщност е пълнолунието, което достига своя сияен пик.