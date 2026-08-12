ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Собственици на AMG съдят Mercedes заради изгаряния...

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23378617 www.24chasa.bg

Украинският омбудсман: Русия прилага всички форми на мъчения върху военнопленниците

3088
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Русия и Украйна продължават процеса по размяна на военнопленници. СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленски

Най-малко 375 украинци са загинали в руски плен, съобщи украинският омбудсман Дмитро Лубинец. Според него режимът на Путин прилага всички форми на мъчения върху военнопленниците.

375 са телата, върнати на Украйна, заяви по време на пресконференция омбудсманът към Върховната рада, цитиран от Укринформ.

"Разполагаме със списък, който понастоящем съдържа 375 имена. Това са украински военнопленници и цивилни заложници, за които е потвърдено, че са били задържани от Русия. Тяхната самоличност беше потвърдена и чрез международния механизъм на Международния комитет на Червения кръст. Тленните им останки са били предадени на Украйна, което означава, че Руската федерация е върнала телата на украински граждани, които са били измъчвани до смърт", заяви Лубинец.

Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната.

"Наричаме тази система "Московските конвенции". Това не е правен термин, а описание на практиките, с които Русия третира украинците. По силата на тези "конвенции" вместо защита има измъчвания, вместо медицински грижи – страдания, вместо правосъдие – фиктивни съдебни процеси, вместо връщане у дома – години плен или смърт", изтъкна Дмитро Лубинец.

Омбудсманът допълни, че украинските военнопленници са подложени на абсолютно всички форми на мъчения, описани в Истанбулския протокол. По неговите думи Главното разузнавателно управление към украинското министерство на отбраната и Службата за външно разузнаване на Украйна вече са документирали 695 форми на мъчение срещу украински военнопленници и цивилни заложници и са регистрирали 860 случая на непригодни условия за задържане. Методите на мъчение са се изразявали в побой, използване на електрошок, сексуално насилие, психологическо малтретиране, атаки с кучета и симулирани екзекуции.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Киев започна предварително разследване по 635 наказателни производства за малтретиране на украински военнопленници, отбелязва Укринформ.

Русия и Украйна продължават процеса по размяна на военнопленници. СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)