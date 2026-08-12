Украинският омбудсман: Русия прилага всички форми на мъчения върху военнопленниците

Най-малко 375 украинци са загинали в руски плен, съобщи украинският омбудсман Дмитро Лубинец. Според него режимът на Путин прилага всички форми на мъчения върху военнопленниците.

375 са телата, върнати на Украйна, заяви по време на пресконференция омбудсманът към Върховната рада, цитиран от Укринформ.

"Разполагаме със списък, който понастоящем съдържа 375 имена. Това са украински военнопленници и цивилни заложници, за които е потвърдено, че са били задържани от Русия. Тяхната самоличност беше потвърдена и чрез международния механизъм на Международния комитет на Червения кръст. Тленните им останки са били предадени на Украйна, което означава, че Руската федерация е върнала телата на украински граждани, които са били измъчвани до смърт", заяви Лубинец.

Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната.

"Наричаме тази система "Московските конвенции". Това не е правен термин, а описание на практиките, с които Русия третира украинците. По силата на тези "конвенции" вместо защита има измъчвания, вместо медицински грижи – страдания, вместо правосъдие – фиктивни съдебни процеси, вместо връщане у дома – години плен или смърт", изтъкна Дмитро Лубинец.

Омбудсманът допълни, че украинските военнопленници са подложени на абсолютно всички форми на мъчения, описани в Истанбулския протокол. По неговите думи Главното разузнавателно управление към украинското министерство на отбраната и Службата за външно разузнаване на Украйна вече са документирали 695 форми на мъчение срещу украински военнопленници и цивилни заложници и са регистрирали 860 случая на непригодни условия за задържане. Методите на мъчение са се изразявали в побой, използване на електрошок, сексуално насилие, психологическо малтретиране, атаки с кучета и симулирани екзекуции.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Киев започна предварително разследване по 635 наказателни производства за малтретиране на украински военнопленници, отбелязва Укринформ.