Израел нанесе въздушен удар по Газа за първи път от повече от седмица

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Израел нанесе първия си въздушен удар по ивицата Газа от повече от седмица. Палестинската Гражданска защита, която съобщи за един загинал, предаде Франс прес.

"Нанесохме удар с цел неутрализиране на заплаха", заяви говорител на израелската армия, без да даде повече подробности.

В друго изявление на армията се уточнява, че е нанесен удар срещу командир на "Хамас" в северната част на ивицата Газа, който "е подготвял терористични атаки срещу" действащите в района израелски сили.

"Армията ще продължи да действа за отстраняване на всяка непосредствена заплаха", се казва още в съобщението. Израелските сили бяха разположени в Газа след началото на войната през октомври 2023 г., предизвикана от безпрецедентното нападение на "Хамас" срещу Израел.

Службата за Гражданска защита на управляваната от ислямисткото движение "Хамас" ивица Газа съобщи за един загинал и няколко ранени при удара, информира БТА.

Изглежда, че Израел е намалил, макар и да не е прекратил напълно, военните си операции в ивицата Газа след като Доналд Тръмп обяви в края на миналия месец споразумение по последната американска пътна карта, предвиждаща наред с друго разоръжаване на "Хамас" и изтегляне на израелските сили от палестинската територия.

"Хамас" прие плана, но израелският премиер Бенямин Нетаняху го отхвърли, като обвърза всяко изтегляне на израелските войски от Газа с "реално" разоръжаване на движението.

По данни на здравното министерство в Газа, контролирано от "Хамас", които ООН смята за надеждни, израелските операции в анклава са причинили смъртта на 1258 души от влизането в сила на примирието през октомври 2025 г.

За същия период израелската армия съобщава за петима загинали военнослужещи и един цивилен служител, работещ по договор.