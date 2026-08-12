Украйна е поразила три руски военни кораба при атака срещу пристанище в Новоросийск

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Украйна обяви, че е поразила три руски военни кораба при атака с дронове и ракети срещу пристанище Новоросийск

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) съобщи, че са поразили три военни кораба и други обекти при атака, предаде Ройтерс.

ССУ посочва в публикация в Телеграм, че два от корабите, фрегатите „Адмирал Есен" и „Адмирал Макаров", са въоръжени с крилати ракети „Калибър".

Третият поразен плавателен съд е патрулен кораб.

"Ударът по тази база има стратегическо значение", се казва в изявлението.

"ССУ систематично ограничава способността на Русия да контролира Черно море и да използва военноморските си сили за водене на война срещу Украйна", допълва украинската служба, цитирана от БТА.