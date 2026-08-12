Мароко предупреди за възможни нови опити за масово нахлуване на мигранти в Испания

Мароко предупреди, че са възможни нови опити за масово нахлуване на мигранти в Испания.

Предупрежденията на мароканското вътрешно министерство бяха направени, след като в края на миналия месец десетки хиляди мигранти се опитаха да нахлуят в Сеута по море. Броят на мигрантите, преминали нелегално на територията на ексклава варира според различни оценки, като кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас заяви, че те са били 80 000, докато Мароко твърди, че са около 40 000.

Мароко арестува група хора, заподозрени в отправяне на призиви за повторно масово нахлуване в испанските ексклави Сеута и Мелиля, съобщи местното Министерство на вътрешните работи, като допълни, че в социалните мрежи се разпространяват призиви за нахлуване на 15 август, съобщават ДПА и БТА.

Министерството посочи, че през последните няколко дни мароканските власти наблюдават анонимни публикации и съобщения в социалните мрежи, които призовават за масово нелегално навлизане в двата ексклава. Ведомството допълни, че подобни призиви, които се възползват от проблемите, свързани с миграцията, за да подбуждат към определени действия са наказуеми съгласно мароканското законодателство.

Властите са приели всички необходими мерки за предотвратяването на нелегално преминаване и за задържането на лица, опитващи се да прекосят нелегално границата, увери министерството. То допълни, че ще бъдат предприети правни действия срещу лицата, разпространяващи подобни призиви онлайн.

Министерството на вътрешните работи не уточни колко заподозрени са били арестувани, нито къде са били извършени арестите. То уточни, че група лица, заподозрени в подбуждане са били задържани и поставени под съдебен контрол под надзора на компетентен прокурор.

Ведомството призова също гражданите да не се вслушват в "подозрителни и подвеждащи призиви" и предупреди, че опитите за нелегално преминаване на границата могат да бъдат животозастрашаващи. То подчерта, че борбата с нелегалната имиграция и трафика на хора изисква споделена отговорност и тясно сътрудничество между засегнатите страни.