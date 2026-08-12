Говорителката на Белия дом Карълайн Левит напуска поста си, съобщи лично президентът на САЩ Доналд Тръмп. Наскоро Левит роди второто си дете и иска да прекарва повече време със семейството си.
Тя ще се оттегли от поста си в края на месеца.
На 1 май родената през 1997 г. в Аткинсън, в щата Ню Хемпшър, Левит роди момиченце на име Вивиан от бизнесмена Никълъс Ричо, който е 32 години по-възрастен от нея. Двамата имат и син Нико, роден през юли 2024 г.
След като временно отсъстваше по майчинство, сега Левит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година, съобщават Ройтерс и БТА.