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Говорителката на Белия дом Карълайн Левит напуска поста си, съобщи лично президентът на САЩ Доналд Тръмп. Наскоро Левит роди второто си дете и иска да прекарва повече време със семейството си.

Тя ще се оттегли от поста си в края на месеца.

На 1 май родената през 1997 г. в Аткинсън, в щата Ню Хемпшър, Левит роди момиченце на име Вивиан от бизнесмена Никълъс Ричо, който е 32 години по-възрастен от нея. Двамата имат и син Нико, роден през юли 2024 г.

След като временно отсъстваше по майчинство, сега Левит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година, съобщават Ройтерс и БТА.