Зеленски пред Си Ен Ен: Моля САЩ да ни продадат 5% от ракетите прихващачи

"Тази година (Украйна) има два пъти и половина по-малко прехващачи, отколкото през 2025 г.", докато „Русия има два пъти повече балистични ракети всеки месец, отколкото преди. Моля американските ни партньори да ни продадат 5 процента от ракетите (прехващачи), които имат на склад. Ако ни продадат 5%, ще преживеем зимата и ще спасим хора." Това каза украинският президент Володимир Зеленски пред Си Ен Ен. По думите му в момента Киев получава 1%.

Той визира ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът“, с които противодействат на зачестилите атаки с руски балистични ракети.

През последните седмици Русия нанася удари по украинската столица Киев с балистични ракети около веднъж седмично, убивайки мирни жители и разрушавайки жилищни сгради, отбелязва Франс прес.

По време на една от тези атаки, при която загинаха 17 души в нощта срещу 5 август, Украйна не успя да прехване нито една от 28-те изстреляни руски балистични ракети, припомня БТА.

„По света има ракети за системите „Пейтриът" и е важно нашите партньори да вземат политическото решение – решението да доставят необходимите количества", каза Зеленски в началото на месеца в едно от своите видообръщание в социалните мрежи. Той добави, че САЩ и Европа знаят от какво се нуждае спешно Украйна.

„Ракетите за защита срещу балистични атаки трябва да пазят хората, а не да стоят в складове", заяви тогава президентът. По думите му всеки допълнителен ден без тази помощ дава възможност на Русия да убива хора в Украйна.