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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23379489 www.24chasa.bg

Руският президент Путин за първи път посети Курилските острови

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Владимир Путин. Снимка Архив

Президентът на Русия Владимир Путин посети за първи път Курилските острови, които са предмет на исторически спор между Русия и Япония.

Токио нарича островите „Северни територии" и не признава руския суверенитет над тях, като териториалният спор датира от края на Втората световна война. Русия и Япония продължават да не са подписали официален мирен договор, който да сложи окончателен край на военните действия между двете страни именно заради разногласията около островите.

Досега руски държавни лидери са посещавали 5 пъти Курилските острови, отбелязва ТАСС. 4 пъти това е правил Дмитрий Медведев - в 3 случая като президент и веднъж като премиер.

Визита, и то точно на остров Итуруп, където днес пристигна Путин, има и настоящият министър-председател Михаил Мишустин.

Президентът на Русия е на обиколка в Сибир и Далечния изток. Вчера той бе на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск - на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение, предаде БТА.

Владимир Путин. Снимка Архив

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