Иран: Имаме пълен контрол върху Ормузкия проток, остава блокиран

"Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран." С тези думи Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава "блокиран".

Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран - за контролно-пропускателния режим в Персийския залив.

Преди по-малко от 24 часа американският президент написа, че САЩ имат пълен контрол над Ормузкия проток, а Иран на практика е разрушен.

"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток", написа Тръмп.