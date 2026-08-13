Милиони наблюдаваха пълното слънчево затъмнение (Снимки)

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Хора от цяла Европа насочиха погледите си по-рано вечерта на 12 август към западния хоризонт, за да видят как Луната преминава пред Слънцето, създавайки условия, наподобяващи сумрак, и потапяйки части от Стария континент в тъмнина, предаде ДПА.

Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания.

В северозападната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива Слънцето, превръщайки деня в нощ за една минута и 18 секунди.

Зрелищното небесно явление беше видимо по ивица с ширина малко под 300 километра, простираща се от северозапад на югоизток до Балеарските острови, включително Майорка. Сянката на Луната докосна и малък ъгъл от Португалия, отбелязва ДПА.

Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, като започна близо до тихоокеанското крайбрежие на Аляска. То е бъде видимо и в други региони на света, включително в части от Северна Америка и Западна Африка.

Слънчево затъмнение възниква, когато Слънцето, Луната и Земята се подредят в една линия, което води до падането на сянката на Луната върху Земята. В районите, намиращи се в пълната сянка на Луната, се наблюдава пълно затъмнение, докато тези в околната полусянка виждат частично затъмнение. По време на пълното затъмнение небето може да потъмнее почти напълно, температурите спадат и звездите стават видими, тъй като Слънцето за кратко е закрито от Луната, отбелязва ДПА.

Милиони жители и туристи с нетърпение очакваха пълното слънчево затъмнение в Испания през целия ден. Последният път, когато континенталната част на Испания стана свидетел на това явление, беше през 1905 г., припомня ДПА.

Напливът от посетители към остров Майорка предизвика затруднения в движението сутринта, особено по западното крайбрежие около Солер. Паркингите на местата с добра гледка и в заливите на планината Трамунтана се запълниха часове преди началото на затъмнението, а някои пътища за достъп бяха затворени.

Хотелите по протежение на пътя на пълното затъмнение бяха изцяло резервирани на много места месеци предварително, докато частни балкони и тераси на покриви с добър изглед към западния хоризонт се отдаваха под наем за няколкостотин евро, отбелязва ДПА и БТА.

Испанското правителство въведе сериозни мерки за безопасност, като мобилизира над 33 000 полицейски служители и членове на Гражданската гвардия. Раздадени бяха безплатно 2 милиона сертифицирани очила за наблюдение на слънчевото затъмнение. Властите предупредиха за висок риск от горски пожари и призоваха посетителите да използват определените места за наблюдение.

В Германия началото на частичното слънчево затъмнение беше наблюдавано в северната част на страната, а няколко минути по-късно – и в южната, отбелязва ДПА.

В Берлин стотици хора се събраха пред планетариума, където полицията се опита да овладее множеството. Говорител на полицията заяви пред ДПА, че се е събрал „огромен брой хора".

Планетариумът в Хамбург също отбеляза голям брой посетители.

За тези, които останаха на закрито, Европейската космическа агенция (ЕКА) излъчваше затъмнението на живо.

След слънчевото затъмнение небето е подготвило още една изненада: метеорният поток Персеиди, който ще достигне своя пик в нощта на 12 срещу 13 август, като се очакват до сто падащи звезди на час.

На 28 август сутринта над Централна Европа ще се наблюдава лунно затъмнение, когато Луната навлезе в сянката на Земята, отбелязва ДПА.