Земетресение с 5,5 по Рихтер люшна Салвадор

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Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Салвадор снощи. Дълбочината на труса е 56,8 километра.

Очевидци казват, че земетресението е било усетено в столицата на северноамериканската държава - Сан Салвадор.

Засега няма данни за ранени и пострадали, както и за причинени материални щети.

В началото на миналата година в страната бе регистриран земен трус с магнитуд 5,8, който накара изплашените жители на столицата на Салвадор да избягат спешно от домовете си и да останат навън.