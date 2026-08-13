ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нормален трафик на граничните пунктове, две ферибо...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23379549 www.24chasa.bg

Земетресение с 5,5 по Рихтер люшна Салвадор

440
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Салвадор снощи. Дълбочината на труса е 56,8 километра.

Очевидци казват, че земетресението е било усетено в столицата на северноамериканската държава - Сан Салвадор.

 Засега няма данни за ранени и пострадали, както и за причинени материални щети.

В началото на миналата година в страната бе регистриран земен трус с магнитуд 5,8, който накара изплашените жители на столицата на Салвадор да избягат спешно от домовете си и да останат навън.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)