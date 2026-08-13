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Баща уби 7-годишната си дъщеря и жена си в детска градина в Минесота и се самоуби

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Линейка в САЩ СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

41-годишен мъж намушка смъртоносно 7-годишната си дъщеря и майка ѝ в частна детска градина, собственост на семейството, в американския щат Минесота. После бащата е отнел и собствения си живот, като се е застрелял, съобщи местната полиция снощи.

Шестте деца, които са били в детската градина по време на фаталните събития, са били взети невредими от родители. Според властите в Хопкинс, предградие на Минеаполис, нито едно от тези деца не е пострадало.

Началникът на полицията в Хопкинс Брент Джонсън, каза, че родител се е обадил в полицията, след като е станал свидетел на нападението, докато е водил дете в детската градина "Браун беър“ ("Кафявата мечка").

"Няма по-голям кошмар от този, при който оставяте детето си някъде, където смятате, че е безопасно, и получавате подобно телефонно обаждане“, каза Джонсън на пресконференция.

Началникът на полицията отказа да разкрие самоличността на жертвите или да каже от какви рани са починали. Той отбеляза, че не знае какъв е точно статутът на връзката между двамата възрастни собственици на детската градина, но се смята, че починалото дете е тяхно.

По-късно бе съобщено, че покойният убиец е заподозрян и в отнемането на живота на 78-годишна роднина, съобщи БТА.

От полицията в Бърнсвил заявиха, че жена, която е била "близка роднина“ на мъжа, е била намерена мъртва.

 

Линейка в САЩ СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

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