Частични избори във Великобритания, Фараж се изправя срещу 33-ма кандидати

Частични парламентарни избори ще се проведат днес във Великобритания. На тях лидерът на антиимигрантската партия "Реформирай Обединнето кралство" Найджъл Фараж е заложил на карта политическото си бъдеще.

Фараж ще се изправи на изборите в едномандатния избирателен район Клактън он Сий срещу рекорден брой съперници - 33. Сред тях са неколцина любопитни претенденти, включително сатиричният персонаж Граф Бинфейс. Нито една от традиционните британски партии обаче не номинира свой кандидат - за да не легитимира евентуалната победа на лидера на антиимигрантската формация, която води в проучванията на общественото мнение в страната и спечели редица местни и частични избори по-рано тази година, припомня БТА.

Фараж бе депутат в Камарата на общините от Клактън он Сий - крайбрежен район в Югоизточна Англия, от 2024 г. Той подаде оставка в началото на миналия месец само за да се кандидатира отново за същото място в долната камара на британския парламент.

Според наблюдатели целта на този ход е да бъде потушен скандалът около личните финанси на политика.

Преди месец и половина лондонската полиция обяви, че разследва законови нарушения при дарения на стойност най-малко 500 000 британски лири (671 000 долара) за партията на Фараж от майката на негов близък политически съюзник, осъден за измама с електронни плащания.