Турският външен министър на двудневно посещение в Египет

Турският външен министър Хакан Фидан е на двудневно посещение в Египет, в рамките на което ще се проведе второто заседание на Групата за съвместно планиране между Турция и Египет, съпредседателствано от Фидан и египетския му колега Бадр Абделати.

Очаква се Фидан да разговаря с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси и да проведе срещи и с други високопоставени египетски представители, съобщава БТА.

По време на разговорите Фидан се очаква да изрази подкрепа за дипломатическите усилия за възстановяване на примирието между САЩ и Иран и за възможно най-бързото отваряне на Ормузкия проток, както и да отбележи положителната оценка на Анкара за конструктивните инициативи на Египет за прекратяване на конфликтите в региона.

Очаква се турският външен министър да подчертае жизненоважното значение на незабавното прекратяване на продължаващите израелски атаки в Газа, пълното прилагане на примирието и осигуряването на безпрепятствено и непрекъснато доставяне на хуманитарна помощ, пише още в публикацията.

Фидан и египетските представители ще обменят мнения и за прилагането на втория етап от плана за мир в Газа, както и за рисковете за регионалната стабилност, произтичащи от действията на Израел срещу палестинците и от атаките му срещу Ливан и Сирия. Очаква се те да обсъдят и възможни стъпки за насърчаване на международната общност да заеме по-силна позиция по отношение на тези развития.

Разговорите ще обхванат двустранните отношения в политическата, икономическата, търговската и военната сфера, както и актуалното състояние на преговорите по редица двустранни споразумения.

Фидан се очаква да потвърди ангажимента за активизиране на контактите между институциите, организациите и деловите среди на двете страни и за насърчаване на взаимните инвестиции в съответствие с общата цел двустранният търговски оборот да достигне 15 млрд. долара, посочват източниците на турското МВнР.

Ще бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на транспорта, свързаността и енергетиката, включително по отношение на въглеводородите, интегрирането на електроенергийните мрежи, енергийната инфраструктура и минното дело.