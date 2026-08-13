Спират и втори блок на АЕЦ "Черна вода" в Румъния заради ниското ниво на Дунав

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Контролирано спиране на втори блок на атомната централа „Черна вода“ започнаха днес румънските власти заради ниското ниво на водите на река Дунав, които се използват за охлаждане на кондензаторите на турбините.

Националната компания „Нуклеарелектрика“, която е оператор на централата, съобщи в изявление, изпратено до Букурещката фондова борса, че дейностите по контролирано спиране на втори блок на централата са започнали в 7 ч днес и ще завършат около 11 ч.

В края на юли заради ниския дебит на Дунав бе спрян и първи реактор на атомната централа, припомня БТА.

АЕЦ „Черна вода“ разполага с два реактора с мощност от по 700 мегавата. Централата осигурява около 20 процента от производството на електроенергия в Румъния.

„Решението за контролирано спиране и на Блок 2 е продиктувано от продължаващото значително понижаване на нивото на река Дунав“, посочват от „Нуклеарелектрика“.

Според прогнозата на Националния институт по хидрология и управление на водите за периода 12–19 август дебитът на Дунав при влизането му в Румъния ще бъде от порядъка 1350-1400 куб. м/сек, което е под многогодишната средна стойност за месец август от 3900 куб. м/сек.

След като на 31 юли Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август, а временният премиер Илие Боложан отправи призив за пестене на енергия, редица компании и общини в страната започнаха да предприемат мерки за намаляване на потреблението.

Преди два дни започнаха спешни драгажни дейности в румънския участък на река Дунав с цел увеличаване на дебита на реката в района на единствената румънска атомна централа.

Властите взривиха скално образувание и потопиха четири шлепа, натоварени с камъни, за да издигнат изкуствен праг и да отклонят част от речния поток към АЕЦ-а. Тези действия обаче не доведоха до очаквания резултат.

На извънредно заседание румънското правителство отпусна допълнителни 5,1 милиона леи за продължаване на дейностите по удълбочаване на речното дъно, за да бъде осигурен необходимият дебит на реката за безопасна работа на централата. Новото финансиране идва след отпуснатите на 31 юли 7 млн. леи за потапянето на шлеповете.

„Черна вода",