Предупреждение от пета степен за пожари в Гърция

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Изключително висока е опасността от възникване на пожари днес в Гърция, затова и в някои райони на страната е издадено предупреждение от пета степен.

Застрашени са областите Атика, Стереа Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море.

Министърът на климатичната криза и гражданска защита Евангелос Турнас отправи призив към всички хора да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникването на пожар.

По думите му страната навлиза в цикъл на трудни атмосферни условия с бурни ветрове.

"Проявата дори и на най-малката небрежност при такива условия може да предизвика пожар и рамките на кратко време да бъде създадена изключително трудна ситуация", каза Турнас.

От началото на годината са били наложени общо 692 административни глоби за нарушаване на противопожарните изисквания на обща стойност 1 071 205 евро. За причиняване на пожар за били задържани 281 лица, от които 252 за действия поради небрежност, а 29 – за умишлен палеж, съобщава БТА.