ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шави пое националите на Нидерландия

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23380266 www.24chasa.bg

Дрон е засечен във въздушното пространство на Румъния

3496
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрон СНИМКА: Getty Images (Снимката е илюстративна)

Радарната система на румънската армия е засякла проникване във въздушното пространство на страната.

Целта е останала в румънското въздушно пространство в продължение на около 10 минути, след което е напуснала румънска територия и се е върнала към Украйна на около 13 км югозападно от населеното място Килия Веке. Малко след излизане от въздушното пространство на Румъния е било съобщено за експлозии на украинска територия, се посочва в прессъобщение на румънското Министерство на националната отбрана.

През изминалата нощ са засечени въздушни цели близо до румънско-украинската граница и е вдигнала два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията, съобщава телевизия Диджи 24.

Радарната система за наблюдение е засякла в 1:27 ч. група от пет въздушни цели в района на украинското селище Измаил. От военновъздушна база 86 в Борча са вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, информира Аджерпрес, като се позовава на Министерството на националната отбрана.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert), съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА. 

Радарите са засекли проникване във въздушното пространство на около 2 км южно от село Пардина. Целта е останала в румънското въздушно пространство в продължение на около 10 минути, след което е напуснала румънска територия и се е върнала към Украйна на около 13 км югозападно от населеното място Килия Веке. Малко след излизане от въздушното пространство на Румъния е било съобщено за експлозии на украинска територия, се посочва в прессъобщение на румънското Министерство на националната отбрана.

Край на въздушната тревога в северната част на окръг Тулча е бил обявен в 2:42 ч., съобщава още Аджерпрес, като се позовава на министерството.

Дрон СНИМКА: Getty Images (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)