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Япония протестира остро срещу посещението на Путин на Курилските острови

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Владимир Путин на Курилските острови СНИМКА: Ройтерс

Япония "протестира остро" срещу посещението на президента на Русия Владимир Путин на Курилските острови, предаде Франс прес.

По-рано днес той пристигна на първата си визита на този архипелаг в Далечния изток, за който Русия и Япония имат спор.

"Северните територии... са неразделна част от територията на Япония: както исторически, така и съгласно международното право, и японското правителство протестира остро срещу това посещение", каза японският министър на външните работи Тошимицу Мотеги, използвайки японското наименование на Курилските острови. 

Министерството на външните работи на Руската федерация многократно е подчертавало, че суверенитетът на Русия над този архипелаг, който е формализиран съгласно международното право, е безспорен, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА. 

Владимир Путин на Курилските острови СНИМКА: Ройтерс

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