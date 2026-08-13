Япония протестира остро срещу посещението на Путин на Курилските острови

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Япония "протестира остро" срещу посещението на президента на Русия Владимир Путин на Курилските острови, предаде Франс прес.

По-рано днес той пристигна на първата си визита на този архипелаг в Далечния изток, за който Русия и Япония имат спор.

"Северните територии... са неразделна част от територията на Япония: както исторически, така и съгласно международното право, и японското правителство протестира остро срещу това посещение", каза японският министър на външните работи Тошимицу Мотеги, използвайки японското наименование на Курилските острови.

Министерството на външните работи на Руската федерация многократно е подчертавало, че суверенитетът на Русия над този архипелаг, който е формализиран съгласно международното право, е безспорен, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА.