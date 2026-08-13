Почина Оливие Ешодмезон, гримирал София Лорен, Грейс Кели и Одри Хепбърн

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На 84-годишна възраст е починал французинът Оливие Ешодмезон - гримьор на звезди като Грейс Кели, Одри Хепбърн и София Лорен и бивш творчески директор в "Герлен" (Guerlain). Информацията предаде АФП, позовавайки се на парижката луксозна марка.

"През цялата си кариера той гримира велики личности и си сътрудничи с най-големите модни дизайнери и фотографи", се посочва в прессъобщението на "Герлен".

Емблематична фигура на марката в продължение на 25 години, той даде своя принос за "Герлен" със своята уникална визия за красотата, изключителния си поглед и вкуса си към цвета, изкуството и дизайна, отбелязват още от модния бранд.

Роден в Перигьо през 1942 г., Оливие Ешодмезон започва кариерата си като фризьор, работейки с много знаменитости, преди да се насочи към грима през 70-те години на миналия век.

След като работи за "Живанши" през 90-те години, през 2000-ната година той се присъединява към "Герлен" като творчески директор по грима, преди да се оттегли от луксозната марка през 2025 г.

Оливие Ешодмезон е и създател на няколко емблематични червила на бранда, сред които KissKiss и Rouge G, пише БТА.

През 2019 г. Ешодмезон е удостоен със званието Офицер на Ордена за изкуствата и литературата като признание за приноса му към френското творчество в света на красотата, припомня АФП.