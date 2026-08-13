Турският F-16 се разбил заради техническа повреда

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Техническа повреда е най-вероятната причина за инцидента в северозападния турски окгръг Ялова вчера, при който турски изтребител F-16 се разби при тренировъчен полет, заяви валията на Ялова Ахмед Хамди Уста.

Турското министерство на отбраната съобщи за инцидента вчера по обяд, като уточни, че пилотът, управлявал изтребителя, е успял да катапултира, преди машината да се разбие. Той е невредим, а по случая е започнато разследване.

Установено е, че изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздушното пространство и най-вероятната причина за падането му е техническа повреда, която скоро ще бъде установена от разследващите, обясни Уста.

По думите му самолетът се е разбил извън жилищен район, благодарение на което при инцидента не са пострадали хора и няма нанесени материални щети, съобщи БТА.