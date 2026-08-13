Обявиха нова въздушна тревога в Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ново предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздуха издаде инспекторатът за извънредни ситуации на Румъния. Това стана, след като Министерството на националната отбрана засече нова въздушна цел в близост до границата с Украйна по река Дунав в 9,02 ч, съобщава телевизия Диджи 24.

През изминалата нощ румънските власти вдигнаха два изтребителя F-16 заради група от пет въздушни цели, засечена в 1,27 ч в района на украинското селище Измаил на река Дунав. Министерството съобщи, че една от целите е останала около 10 минути във въздушното пространство на Румъния. Тази въздушна тревога бе прекратена в 2,42 ч, съобщи БТА.

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла обаче днес в 9,02 ч нова въздушна цел в близост до румънско-украинската граница по река Дунав.

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са вдигнати във въздуха в 9,20 ч за наблюдение на ситуацията. Предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча е издадено в 09,13 ч.

Предполагаеми останки от дрон бяха открити днес в морето в близост до брега на румънския черноморски курорт Костинещ.

Подозрителният обект е забелязан около 8,30 ч на плажа в Костинещ, съобщи кореспондентът на телевизията Юлия Станчу.

Турист е забелязал във водата подозрителен обект с големина около метър и множество антени по него. Според очевидци е възможно това да са останки от морски или въздушен дрон.

В момента на мястото на инцидента са пристигнали полицаи, а зоната е отцепена. Туристите са отстранени от района.

Подозрителният обект се носи по течението в близост до брега, а морето е бурно, посочва кореспондентката на телевизията.

Предстои следователи да установят за какъв предмет става дума.