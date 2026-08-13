Коя е Натали Харп - жената, която Тръмп е пожелал до себе си при тайното прехвърляне от Air Force One

Няма човек в екипа на президента, който да е по-близък до него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил тайно прехвърлен от Air Force One на друг военен самолет непосредствено преди излитането му от Анкара на 8 юли. Причината е била предполагаема заплаха от Иран за ракетна атака срещу президентския самолет, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници, запознати със случая.

Операцията е била проведена около 20:28 ч., след участието на Тръмп в срещата на върха на НАТО в турската столица. По данни на изданието президентът първоначално се е качил на Air Force One, както е било планирано. Малко преди излитането обаче той и няколко негови близки сътрудници са били изведени от самолета през обслужващата му зона.

След това групата е била транспортирана с обслужващ автомобил до чакащ самолет C-32A на американските военновъздушни сили. Прехвърлянето е било извършено за около минута.

Сред придружителите на президента са били изпълнителният му асистент Натали Харп и директорът на операциите в Овалния кабинет Уолт Наута. Според друг източник към тях се е присъединил и заместник-началникът на кабинета Дан Скавино.

За да бъде запазена операцията в тайна, на борда на Air Force One са останали журналисти и част от служителите на администрацията, които не са били информирани за промяната.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет също е бил забелязан да се качва на военния самолет, което според публикацията е допринесло за прикриването на реалното придвижване на президента. Изборът на 35-годишната Натали Харп да придружи президента е бил „очевиден", като друг източник я определя като негов „първи избор" заради близките им професионални отношения. Няма човек в екипа на президента, който да е по-близък до него", обяснява източникът, коментирайки отношенията между Тръмп и Харп. Тя дори е получила прякора му „човешкият принтер" заради навика си да му предоставя разпечатки на статии и публикации в социалните мрежи, които той иска да прочете.

Друг източник, запознат с пътуването, определя Харп, Наута и Скавино като „трите мускетари" на Тръмп.

„Те са близки до президента и са важни за работата му, но, с цялото ми уважение, не са сред хората, които е необходимо да бъдат на борда на самолета, ако се случи нещо ужасно. В такъв случай именно останалите трябва да могат да поемат управлението и да осигурят приемствеността на администрацията", казва източникът.

До момента няма публично потвърждение от Белия дом или Пентагона на описаната операция, нито официално съобщение за конкретна иранска заплаха срещу Тръмп. На борда на Air Force One останали държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесънт, старшият съветник Стивън Милър, директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг и посланикът Моника Кроули. Самолетът продължил по план и след около 3 часа и 45 минути кацнал в британската военновъздушна база RAF Mildenhall.

Според източници, цитирани от Daily Mail, най-високопоставените членове на кабинета, сред които Рубио и Бесънт, са били информирани за тайния маршрут на Тръмп. По-нископоставени служители обаче не са знаели, че оставането им на борда на Air Force One е част от операцията за заблуда.

„Някои членове на кабинета са били готови да рискуват живота си за президента", твърди източник, близък до Рубио. „Но може ли същото да се каже за всички на борда?"

Същият източник потвърждава, че висши членове на кабинета, включително Рубио, са знаели, че Тръмп не се намира на Air Force One. Дори те обаче не са били напълно информирани кои други представители на екипа са придружавали президента при тайното му отпътуване.Сред останалите пътници на самолета, използван като примамка, са били заместник-съветникът по националната сигурност Майк Нидъм, секретарят на Белия дом Уил Шарф, директорът по писане на речи Рос Уъртингтън, личният асистент на Тръмп Крис Амбросини и заместник-началникът на кабинета Ричард Уолтърс.

Според източник, близък до Марко Рубио, държавният секретар дори е участвал в планирането на операцията. Решението обаче е било взето „доста бързо", след като американските власти са получили информация за конкретна заплаха.

В последния ден от срещата на върха на НАТО в Турция е станала известна достоверна информация за риск от атака срещу Air Force One с преносима ракета. Именно това е довело до изготвянето на алтернативен маршрут и план за полета на президента и част от неговия екип.

„Това са хора, с които президентът разговаря всеки ден. Той знае къде се намират. Само ограничен брой хора са били запознати с този план и именно затова изтичането на информация е толкова необичайно", казва източникът.

Белият дом е успял да запази в тайна прехвърлянето на Тръмп повече от месец. След като The Washington Post публикува тази седмица информация за тайното му извеждане с обслужващ камион, самият президент потвърди, че е сменил самолета.

„Просто следвам това, което те смятат за необходимо. Съобразявам се със Сикрет сървис и военните. Те искаха да се кача на друг полет, на друг самолет. Аз правя това, което ми кажат", заяви Тръмп пред журналисти във вторник.

Той добави, че според него именно самолетът, с който първоначално е трябвало да пътува, е бил изложен на по-голям риск.

„Мисля, че той всъщност беше в по-голяма опасност, защото смятам, че именно този самолет те [Иран] по-вероятно биха избрали да атакуват", каза президентът.