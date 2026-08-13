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362 украински дрона е свалила през нощта Русия, а Украйна - 111 руски

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Дрон СНИМКА: Getty Images (Снимката е илюстративна)

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили през нощта 362 украински дрона, обяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация. 

От 20 ч (и българско време) вчера до 8 ч днес са били свалени безпилотни летателни апарати над редица руски области, над анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Азовско море и Черно море.

Украинските средства за противовъздушна отбрана са неутрализирали от 111 от 133-те ударни дрона, изпратени от Русия от снощи, обявиха, от своя страна, Военновъздушните сили на Украйна, съобщи БТА.

Попадения са регистрирани на 15 места, а отломки от свалени безпилотни летателни апарати са паднали на 16 места. Нападението продължава, като няколко вражески дрона все още са в украинското въздушно пространство.

Русия и Украйна се атакуват една друга с безпилотни летателни апарати на практика всяка нощ - близо четири години и половина след началото на войната.

Преди ден Володимир Зеленски отправи молба към САЩ да продадат на Украйна поне 5% от своите ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", за да противодействат на зачестилите атаки с руски балистични ракети, в интервю за американската телевизия Си Ен Ен.

 

Дрон СНИМКА: Getty Images (Снимката е илюстративна)

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