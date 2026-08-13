Артинсталация напомня за 65 г. от изграждането на Берлинската стена

Германия отбелязва днес 65 години от изграждането на Берлинската стена с възпоменателни събития и артистична инсталация при Брандебургската врата.

Очаква се политици и много обществени фигури да участват в основната проява по случай годишнината.

Артинсталацията при Бранденбургската врата е дълга 30 метра и е висока близо три метра. Тя бе поставена още във вторник и припомня изграждането на стената и разделението на Берлин. На пръв поглед инсталацията наподобява на Берлинската стена. В зависимост от позицията, на която са застанали спрямо нея обаче, хората могат виждат през нея - донякъде ясно, донякъде замъглено. Идеята е, че стената е преодолима.

Посетителите могат да видят край Бранденбургската врата и изложба, включваща исторически фотографии от времето, когато Германия е разделена на две.

След Втората световна война и краха на страната в нея Берлин е поделен между държавите победителки (СССР, САЩ, Великобритания и Франция) на 4 окупационни зони. Източната зона, контролирана от съветските войски, впоследствие става столица на Германската демократична република. В 3-те западни зони контролът е осъществяван съответно от окупационните власти на САЩ, Великобритания и Франция.

Отсъствието на физическа граница между зоните довежда до конфликт и масово преминаване на специалисти и граждани от Източен Берлин във ФРГ. На 13 август 1961 г., в период на усилено противопоставяне и изостряне на отношенията между СССР и САЩ, започва строителството на Берлинската стена. Заповедта за нейното изграждане е подписана от Валтер Улбрихт.

Строителството и преоборудването й продължава от 1962 до 1975 година. Напълно построената стена се е състояла от 45 хиляди бетонни блокове 3,6 на 1,5 метра, със заоблен връх, чиято цел е да затруднява опитите за бягство.

През септември 1989 г. лидерът на ГДР Ерих Хонекер подава оставка. На 9 ноември министър-председателят на Правителството на Източна Германия Гюнтер Шабовски обявява отмяната на ограниченията за излизане от Германската демократична република. Голямо множество от източни берлинчани нахлуват в Западен Берлин - започва демонтажът на стената.