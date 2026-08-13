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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23381247 www.24chasa.bg

КМГ: САЩ отмениха забраната за използване на TikTok на устройствата на федералното правителство

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според информация от САЩ на 11 август американското правителство е отменило заповедта за забраняване на използването на платформата за кратки видеоклипове TikTok на устройствата на федералното правителство, тъй като след реорганизацията на дейността на TikTok в САЩ тя вече не представлява заплаха за националната сигурност, съобщи КМГ.

Съобщено бе, че на 10 август в меморандум Службата за управление и бюджет на Белия дом отмени заповедта, издадена през 2023 г., която забраняваше използването на TikTok на устройствата на федералното правителство на САЩ.

От края на 2022 г. насам федералното правителство на САЩ и редица щати забраниха използването на TikTok на правителствените електронни устройства под претекст за така наречената „сигурност на данните."

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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