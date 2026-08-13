През първото полугодие разходите за социално-хуманитарната дейност в Китай възлизат на 243,6 млрд. юана

Според статистически данни, публикувани от Министерство на гражданските дела, през първата половина на тази година общите разходи за гражданските работи в страната възлизат на 243,6 млрд. юана, съобщи КМГ. От тях 5,892 млн. души са получили минимална социална помощ в градовете, 33,462 млн. души – в селските райони. 4,937 млн. души са получили помощ и издръжка като лица в изключително затруднено положение в градските и селските райони, 12,027 млн. души са получили помощи за издръжка на хора с увреждания в затруднено положение, а 16,871 млн. души – помощи за грижи за хора с тежки увреждания.