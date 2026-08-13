Китай ще продължи задълбочаването на прагматичното сътрудничество с Испания

Китайският автомобилен производител SAIC Group планира да построи първия си завод в Европа в Испания, но тъй като мястото на завода е в близост до чувствителни военни и корабостроителни съоръжения, испанското правителство в момента оценява този инвестиционен проект от гледна точка на икономиката, промишлеността, заетостта и националната сигурност, съобщава КМГ.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун заяви, че Китай отбелязва, че централното и местните правителства на Испания вече са изразили положителна позиция. Китай е готов да продължи да задълбочава практическото сътрудничество между двете страни с испанската страна, ръководейки се от принципите на взаимно уважение и взаимна изгода, и се надява испанската страна да осигури на китайските предприятия справедлива, безпристрастна и недискриминационна бизнес среда.