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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23381324 www.24chasa.bg

Китай ще продължи задълбочаването на прагматичното сътрудничество с Испания

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският автомобилен производител SAIC Group планира да построи първия си завод в Европа в Испания, но тъй като мястото на завода е в близост до чувствителни военни и корабостроителни съоръжения, испанското правителство в момента оценява този инвестиционен проект от гледна точка на икономиката, промишлеността, заетостта и националната сигурност, съобщава КМГ.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун заяви, че Китай отбелязва, че централното и местните правителства на Испания вече са изразили положителна позиция. Китай е готов да продължи да задълбочава практическото сътрудничество между двете страни с испанската страна, ръководейки се от принципите на взаимно уважение и взаимна изгода, и се надява испанската страна да осигури на китайските предприятия справедлива, безпристрастна и недискриминационна бизнес среда.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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