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Руската компания "Уайлдберис": Атакуваха наш склад в Башкортостан

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СНИМКА: Pixabay

Руската компания "Уайлдберис" съобщи, че заради въздушна атака е възникнал пожар в неин обект в руската Република Башкортостан, предаде Ройтерс.

В обекта не е имало складирани стоки, поясни "Уайлдберис". Складове на същата компания станаха мишена на серия от украински атаки с дронове от 18 юли насам, припомня агенцията.

Двама души пострадаха при атака с дронове в Башкортостан и са приети в болница, заяви в комуникационното приложение Телеграм лидерът на руския регион Радий Хабиров, цитиран от ТАСС и БТА.

Общо при атаката са свалени 16 от 21 дрона.

"Общо имаше 21 дрона, 16 от тях бяха свалени в Салават. Целта на останалите беше логистичен център в Чишмински район. Сега там също гасят пожар, в гасенето участва и наш пожарно-спасителен хеликоптер Ка-32", заяви Хабиров.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи за свалени през нощта 362 украински дрона.

Следственият комитет на Русия започна наказателно производство за терористично нападение във връзка с атаката на въоръжените сили на Украйна срещу разпределителен център в Башкортостан, заяви говорителката на комитета Светлана Петренко, цитирана от ТАСС.

"Главното следствено управление на Следствения комитет възбуди наказателно дело във връзка с терористично нападение, извършено от въоръжени формирования на Украйна срещу обект на гражданската инфраструктура в Чишминския район на Република Башкортостан", каза Петренко.

СНИМКА: Pixabay

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