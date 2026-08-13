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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23381442 www.24chasa.bg

Втората Световна спортна олимпиада по хуманоидни роботи събира участници от 16 държави

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Втората Световна спортна олимпиада по хуманоидни роботи ще бъде открита на 22 август, съобщи КМГ. В състезанието ще участват 666 отбора и 2056 робота от 16 държави на шест континента. Това са със 138 процента повече отбори спрямо миналото издание.

Сред международните участници са отбори от САЩ, Германия и Япония. Бразилия ще се включи с национален отбор, съставен от пет шампионски тима от световното първенство по роботизиран футбол.

От китайска страна в надпреварата ще участват 641 отбора от 157 компании с общо 1975 робота.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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