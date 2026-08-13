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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23381478 www.24chasa.bg

КМГ: От началото на тази година качеството на екологичната среда в Китай продължава да се подобрява

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На пресконференция на 13 август министърът на екологията и околната среда на Китай Хуан Жунциу съобщи, че от началото на тази година качеството на екологичната среда в страната продължава да се подобрява, а основните показатели отбелязват значително подобрение, предава КМГ. За периода януари–юли концентрацията на фини прахови частици (PM2,5) в страната е спаднала с 1,8 микрограма на кубичен метър в сравнение със същия период на миналата година, като спадът достига 6,2%.

Делът на дните с добро и отлично качество на въздуха се е повишил с 3,9 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година. Делът на участъците с повърхностни води от I до III клас достигна 86,5%, което представлява ръст от 2,4 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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