АП: Гардеробът на Мелони се променя в унисон с политиката й (Видео)

С развитието на политиката на италианската премиерка Джорджа Мелони - от борбена политическа фигура от извънсистемна партия до прагматичен лидер на политическия елит - се променя и нейното отношение към модата. Когато Мелони стана премиер на Италия през октомври 2022 г., тя пристигна в премиерската канцелария с тъмен костюм и черни ботуши, възприети като символи на произхода ѝ от периферията на италианската десница.

Днес, когато управлението й е по-малко радикално, отколкото мнозина очакваха, и когато тя е на път да се превърне в началото на септември в най-дълго управлявалия италиански премиер след Втората световна война, Мелони често носи костюми в пастелни тонове, съчетаващи сако с широки панталони, скрили обувките й с високи токчета. Според модни и политически експерти този стил смекчава образа й и днес тя излъчва авторитет, без да поражда усещане за конфронтация.

„Тя разбира колко важно е облеклото за невербалната комуникация в политиката", казва Антонио Манчинели, преподавател в Академията за дизайн и мода в Рим.

Навлизайки в последната година от мандата си като премиер, Мелони се изправя пред нарастващо предизвикателство от страна на един десен политик. Независимо от това какви дрехи носи тя сега, в хода на това съперничество с този политик ще бъде подчертан факта, че тя е станала по-умерена по някои въпроси.

Мелони далеч не е единственият световен лидер, който използва гардероба си, за да изразява политическата си идентичност.

Украинският президент Володимир Зеленски носи дрехи във военен стил от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Новият британски премиер Анди Бърнам носи дънки и тениски, докато популяризира политика за сближаване на правителството с работническата класа. А мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум носи рокли и блузи, бродирани от местни занаятчии, в чест на мексиканските традициите в текстилната индустрия.

Но това, което носи първата жена премиер на Италия, може би има още по-голямо значение.

„Когато става дума за жена, която представлява една страна, известна с модата, а модата е и един от стълбовете на италианската икономика, въпросът става много по-сериозен", казва италианско-хайтянската модна дизайнерка Стела Жан.

Когато Мелони пое властта като лидер на политическа партия с постфашистки корени, от нея се очакваше да бъде враждебно настроена към Европа и да заема крайни позиции във външната политика. Но тя до голяма степен опроверга тези очаквания. Докато провежда консервативна и антиимиграционна политика във вътрешен план, Мелони възприе прагматичен подход към Европейския съюз и се превърна в един от най-силните поддръжници на Украйна във войната ѝ срещу Русия. Тя също така показа готовност да се противопоставя на критиките от страна на президента Доналд Тръмп, което накара европейските ѝ съюзници да се обединят около нея.

„Когато беше лидер на малка дясна партия, тя имаше малък електорат, с който трябваше да се съобразява", казва политическият анализатор Рикардо Алкаро от Италианския институт за международни отношения. „Сега тя е лидер на голяма държава от ЕС и трябва да представя себе си като надежден ръководител на правителство, чиито идеи си заслужават да бъдат обсъждани", допълва той.

Тази промяна се отразява и в ежедневното облекло на Мелони. Скоро след като встъпи в длъжност, тя започна да носи костюми с добре изпипана кройка и да избира по-пастелни цветове - една визия, която модните критици определят като елегантна и която внушава едновременно сериозност и близост до обикновените хора, в момент, в който Мелони все по-често се появява на международната сцена. Премиерката дори изсветли косата си.

„Светлите цветове внушават лоялност, нежност и мекота. Със светлите цветове човек изглежда по-приветлив", казва Микела Бонафони, преподавателка по мода в университетската институтия „Униколидж" във Флоренция.

Канцеларията на Мелони отказа да коментира пред АП гардероба ѝ и кой я съветва по отношение на модата.

Настоящият стил на Мелони, подобно на политическата ѝ реторика, рязко контрастира с образа ѝ от нейната младост. През 1996 г., когато Мелони е на 19 години, френска телевизия проследява младата активистка, облечена почти изцяло в черно, докато тя организира дейността на членове на дясно младежко движение. По време на интервюто за тази телевизия защити италианския диктатор Бенито Мусолини - едно изказване, което продължава да хвърля сянка върху политическата ѝ кариера. Оттогава тя се стреми да се дистанцира от екстремизма, свързан с мрачното минало на Италия.

През 2008 г. премиерът на Италия Силвио Берлускони назначава Мелони за министър на младежта. В тази си нова роля тя започва да се появява с по-строго облекло - предимно тъмни костюми с бели ризи.

Към момента, в който печели изборите в Италия през 2022 г., Мелони вече е започнала да разширява политическата си привлекателност. По време на предизборната кампания тя произнася реч, в която пламенно се определя като „жена, майка, християнка, италианка". Тези думи след това са превърнати в популярен музикален ремикс и ѝ помагат да спечели подкрепа не само сред консерваторите, но и сред центристите с консервативни идеи.

Като премиер Мелони рядко е виждана публично с изцяло черни костюми и ботуши. Макар черното широко да се възприема като символ на елегантност или пък да се носи от хора в траур, в Италия то отдавна се свързва и с фашизма, пише БТА.

В наши дни Мелони почти винаги носи панталони, избягва дръзките десени и предпочита пастелни и други неутрални цветове. Дори високите ѝ токчета обикновено остават скрити под широките крачоли на панталоните.

„Тя не може визуално да противоречи на образа, който иска да представи", казва Алкаро, като отбелязва, че партията ѝ „Италиански братя" е увеличила подкрепата си от 4% през 2018 г. до близо 26% през 2022 г.

Според внимателните наблюдатели ключов момент във трансформацията на визията на Мелони настъпва през 2024 г. по време на срещата на Г-7 в Пулия. След силното представяне на партията ѝ на изборите за Европейски парламент тя посреща световните лидери в Италия, облечена в костюм в цвят пастелнорозово, съставен от сако и панталони с много широки крачоли, наричани „палацо". По това време тя вече се е превърнала в един от най-стабилните в политически план лидери в Европа и все повече се чувства уверена на международната сцена.

Нарастващата увереност на Мелони отново се проявява на тазгодишната среща на върха на Г-7 в Евиан-ле-Бен във Франция, където тя се появи в единия от дните с бежов костюм и с подходяща по цвят вратовръзка. Това веднага привлече вниманието на германския канцлер Фридрих Мерц. Недискретно оставени отворени микрофони дори го уловиха как той казва на колежката си: „Днес носиш вратовръзка". „Да. Считай ме за боец", му отвърна тогава Мелони.