Русия: Превзехме село в Източна Украйна

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Русия съобщи днес за поредно превзето село в Източна Украйна.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, за "освобождаването на населения пункт Петровка в Донецката народна република".

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна, пише БТА.

Донецка област е един от четирите региона, които Русия обяви, че е анексирала, в Източна Украйна. Тя обаче не ги контролира изцяло, с изключение на Луганска област (това не е потвърдено от украинска страна - бел. ред.).

Петровка е малко село в Дружковската градска община в Краматорски район, което по данни от 2001 г. е имало 21 жители. То се намира на над 20 километра южно от Краматорск - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.

Русия е превзела над 80% от този регион. Руските въоръжени сили се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости в Донецка област Краматорск, Славянск и Дружковка.

Петровка изобщо не е спомената в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

В текста пише, че вчера са били регистрирани 204 сражения. Според ГЩ на ВСУ ситуацията е била най-тежка на Покровското и на Славянското направление.