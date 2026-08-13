Британци се оплакаха от замъглено зрение и болки, гледали слънчевото затъмнение без очила

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Милиони британци наблюдаваха със затаен дъх слънчевото затъмнение, определяно като едно от най-впечатляващите за последното поколение. Недостигът на специални защитни очила е накарал част от хората да погледнат директно към Слънцето, въпреки предупрежденията на експертите, съобщи Дейли мейл.

В социалните мрежи вече се появиха множество сигнали от британци, които се оплакват от силна болка в очите, замъглено зрение и промени в централното зрително поле след наблюдението на затъмнението.

Лекари предупреждават, че продължителното гледане директно към Слънцето може да причини сериозно и дори трайно увреждане на ретината.

Десетки видеоклипове, публикувани в TikTok, показват притеснени хора, които споделят за появили се симптоми, след като не са използвали подходяща защита.

„Погледнах към него. Очите ме болят ужасно. Никога не съм изпитвал подобно нещо и се страхувам, че ще ослепея", разказва един от потребителите.

Друг потребител споделя, че е хвърлил „само един бърз поглед", мислейки, че няма да има последствия. След това обаче получил главоболие и замъглено зрение.

„Не са се шегували. Погледнах директно към затъмнението и сега виждам голямо червеникаво петно в центъра на зрителното си поле", пише друг коментатор.

Специалистите напомнят, че дори краткото гледане директно към Слънцето по време на затъмнение може да увреди ретината. При поява на болка, замъглено или изкривено зрение, петна или промени в цветовете след наблюдение на затъмнението е необходимо да се потърси медицинска помощ.