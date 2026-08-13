Европейската комисия търси мнения за новата стратегия на ЕС за правата на жертвите

Тя започна открита обществена консултация, за да събере становища по темата

През юни тази година ЕС прие преразгледана Директива за правата на жертвите, която осигурява по-силна защита и подкрепа за жертвите на престъпления и улеснява достъпа им до правосъдие. Новата стратегия ще подкрепи прилагането на преразгледаната директива и ще се основава на постиженията на предишната стратегия за правата на жертвите. Това включва създаването на Платформа за правата на жертвите, форум, обединяващ всички съответни участници, работещи в областта на правата на жертвите, и кампанията „Ще си отварям очите".

Консултацията търси принос по темата от хора, станали жертви на престъпления, граждани, включително експерти по правата на жертвите и служби за подкрепа, правоприлагащи органи, съдебни органи, организации на гражданското общество и академичните среди, съобщиха от Европейската комисия.

Хена Виркунен, изпълнителен заместник-председател по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, заяви: "Престъпността е травма за милиони жертви всяка година. Те се нуждаят от пълна подкрепа и защита от страна на публичните органи. В цифровата сфера киберпрестъпленията се извършват в голям мащаб през границите и могат да засегнат едновременно множество жертви. Нуждаем се от приноса на всички, за да гарантираме, че ще увеличим подкрепата за всички жертви на престъпления в целия ЕС."

Майкъл Макграт, комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите, каза: "Никой не очаква да стане жертва на престъпление. Ето защо ние, в качеството си на публични институции, носим отговорност за защитата и подкрепата на жертвите, когато имат най-голяма нужда от това. С преразгледаната Директива за правата на жертвите укрепихме правилата на Европа. Сега трябва да се уверим, че тези права са реалност в целия ЕС. Именно това ще постигне новата стратегия. Приканваме всички да дадат своя принос, тъй като престъпността може да засегне всеки, а защитата на правата на жертвите засяга всички ни."

Обществената консултация ще продължи 12 седмици.